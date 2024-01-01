100 оманских риалов в новые израильские шекели

Сконвертируйте OMR в ILS по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ₪9,740 ILS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 OMR в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,87629,9008
Низкий9,64059,4354
В среднем9,74739,7010
Изменение-0.38%-0.61%
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Соотношение 1 OMR к ILS

За последние 30 дней максимальный курс OMR к ILS составил 9,8762, а минимальный — 9,6405. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,7473. Изменение курса OMR к ILS в процентном соотношении составило -0.38.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к ILS составил 9,9008, а минимальный — 9,4354. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,7010. Изменение курса OMR к ILS в процентном соотношении составило -0.61.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Израильский новый шекель
1 OMR9,73976 ILS
5 OMR48,69880 ILS
10 OMR97,39760 ILS
20 OMR194,79520 ILS
50 OMR486,98800 ILS
100 OMR973,97600 ILS
250 OMR2 434,94000 ILS
500 OMR4 869,88000 ILS
1000 OMR9 739,76000 ILS
2000 OMR19 479,52000 ILS
5000 OMR48 698,80000 ILS
10000 OMR97 397,60000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Оманский риал
1 ILS0,10267 OMR
5 ILS0,51336 OMR
10 ILS1,02672 OMR
20 ILS2,05344 OMR
50 ILS5,13360 OMR
100 ILS10,26720 OMR
250 ILS25,66800 OMR
500 ILS51,33600 OMR
1000 ILS102,67200 OMR
2000 ILS205,34400 OMR
5000 ILS513,36000 OMR
10000 ILS1 026,72000 OMR