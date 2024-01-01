10 тысяч израильских новых шекелей в оманские риалы

Сконвертируйте ILS в OMR по реальному обменному курсу

10 000 ils
1 055,500 omr

₪1,000 ILS = ر.ع.0,1056 OMR

Среднерыночный курс в 15:53
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1 ILS в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10700,1070
Низкий0,10200,1013
В среднем0,10400,1037
Изменить1.92%3.27%
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Соотношение 1 ILS к OMR

За последние 30 дней максимальный курс ILS к OMR составил 0,1070, а минимальный — 0,1020. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1040. Изменение курса ILS к OMR в процентном соотношении составило 1.92.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к OMR составил 0,1070, а минимальный — 0,1013. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1037. Изменение курса ILS к OMR в процентном соотношении составило 3.27.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1611,4951,6270,96719,548
1 GBP1,18711,292108,1611,7741,9311,14823,193
1 USD0,9180,774183,7221,3731,4950,88817,953
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Оманский риал
1 ILS0,10555 OMR
5 ILS0,52775 OMR
10 ILS1,05550 OMR
20 ILS2,11100 OMR
50 ILS5,27750 OMR
100 ILS10,55500 OMR
250 ILS26,38750 OMR
500 ILS52,77500 OMR
1000 ILS105,55000 OMR
2000 ILS211,10000 OMR
5000 ILS527,75000 OMR
10000 ILS1 055,50000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Израильский новый шекель
1 OMR9,47416 ILS
5 OMR47,37080 ILS
10 OMR94,74160 ILS
20 OMR189,48320 ILS
50 OMR473,70800 ILS
100 OMR947,41600 ILS
250 OMR2 368,54000 ILS
500 OMR4 737,08000 ILS
1000 OMR9 474,16000 ILS
2000 OMR18 948,32000 ILS
5000 OMR47 370,80000 ILS
10000 OMR94 741,60000 ILS