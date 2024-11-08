Швейцарские франки в оманские риалы

Сконвертируйте CHF в OMR по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = ر.ع.0,4397 OMR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CHF к OMR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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OMR
1 CHF в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,44930,4580
Низкий0,43970,4397
В среднем0,44500,4498
Изменение-1.71%-1.20%
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Соотношение 1 CHF к OMR

За последние 30 дней максимальный курс CHF к OMR составил 0,4493, а минимальный — 0,4397. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4450. Изменение курса CHF к OMR в процентном соотношении составило -1.71.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к OMR составил 0,4580, а минимальный — 0,4397. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4498. Изменение курса CHF к OMR в процентном соотношении составило -1.20.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарский франк

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Оманский риал
1 CHF0,43969 OMR
5 CHF2,19844 OMR
10 CHF4,39688 OMR
20 CHF8,79376 OMR
50 CHF21,98440 OMR
100 CHF43,96880 OMR
250 CHF109,92200 OMR
500 CHF219,84400 OMR
1000 CHF439,68800 OMR
2000 CHF879,37600 OMR
5000 CHF2 198,44000 OMR
10000 CHF4 396,88000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Швейцарский франк
1 OMR2,27434 CHF
5 OMR11,37170 CHF
10 OMR22,74340 CHF
20 OMR45,48680 CHF
50 OMR113,71700 CHF
100 OMR227,43400 CHF
250 OMR568,58500 CHF
500 OMR1 137,17000 CHF
1000 OMR2 274,34000 CHF
2000 OMR4 548,68000 CHF
5000 OMR11 371,70000 CHF
10000 OMR22 743,40000 CHF