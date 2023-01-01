Малайзийские ринггиты в оманские риалы

Сконвертируйте MYR в OMR по реальному обменному курсу

1000 myr
82.385 omr

1.00000 MYR = 0.08238 OMR

Среднерыночный курс в 0:29 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса MYR к OMR

1 мин. назад 1 MYR → 0 OMR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.0760589.1761.45811.674790.9590518.5369
1GBP1.1613711.2497103.5671.693411.945061.1138121.5283
1USD0.929350.800192182.87351.355051.556420.891317.2268
1INR0.01121380.009655580.012066610.01635080.01878070.01075490.207869

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for малазийский ринггит

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Оманский риал
1 MYR0.08238 OMR
5 MYR0.41192 OMR
10 MYR0.82385 OMR
20 MYR1.64770 OMR
50 MYR4.11925 OMR
100 MYR8.23850 OMR
250 MYR20.59625 OMR
500 MYR41.19250 OMR
1000 MYR82.38500 OMR
2000 MYR164.77000 OMR
5000 MYR411.92500 OMR
10000 MYR823.85000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Малайзийский ринггит
1 OMR12.13810 MYR
5 OMR60.69050 MYR
10 OMR121.38100 MYR
20 OMR242.76200 MYR
50 OMR606.90500 MYR
100 OMR1213.81000 MYR
250 OMR3034.52500 MYR
500 OMR6069.05000 MYR
1000 OMR12138.10000 MYR
2000 OMR24276.20000 MYR
5000 OMR60690.50000 MYR
10000 OMR121381.00000 MYR