1 оманский риал в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте OMR в MYR по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = RM11,38 MYR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к MYR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MYR
1 OMR в MYRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,449911,5740
Низкий11,142110,7109
В среднем11,281211,2004
Изменение2.14%-1.67%
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Соотношение 1 OMR к MYR

За последние 30 дней максимальный курс OMR к MYR составил 11,4499, а минимальный — 11,1421. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,2812. Изменение курса OMR к MYR в процентном соотношении составило 2.14.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к MYR составил 11,5740, а минимальный — 10,7109. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,2004. Изменение курса OMR к MYR в процентном соотношении составило -1.67.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманский риал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Малайзийский ринггит
1 OMR11,38080 MYR
5 OMR56,90400 MYR
10 OMR113,80800 MYR
20 OMR227,61600 MYR
50 OMR569,04000 MYR
100 OMR1 138,08000 MYR
250 OMR2 845,20000 MYR
500 OMR5 690,40000 MYR
1000 OMR11 380,80000 MYR
2000 OMR22 761,60000 MYR
5000 OMR56 904,00000 MYR
10000 OMR113 808,00000 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Оманский риал
1 MYR0,08787 OMR
5 MYR0,43934 OMR
10 MYR0,87867 OMR
20 MYR1,75735 OMR
50 MYR4,39337 OMR
100 MYR8,78674 OMR
250 MYR21,96685 OMR
500 MYR43,93370 OMR
1000 MYR87,86740 OMR
2000 MYR175,73480 OMR
5000 MYR439,33700 OMR
10000 MYR878,67400 OMR