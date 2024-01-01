50 малазийских ринггитов в оманские риалы

Сконвертируйте MYR в OMR по реальному обменному курсу

50 myr
4,110 omr

RM1,000 MYR = ر.ع.0,08221 OMR

Среднерыночный курс в 20:18
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1 MYR в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08260,0826
Низкий0,08160,0805
В среднем0,08190,0816
Изменить0.58%2.12%
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Соотношение 1 MYR к OMR

За последние 30 дней максимальный курс MYR к OMR составил 0,0826, а минимальный — 0,0816. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0819. Изменение курса MYR к OMR в процентном соотношении составило 0.58.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к OMR составил 0,0826, а минимальный — 0,0805. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0816. Изменение курса MYR к OMR в процентном соотношении составило 2.12.

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Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Оманский риал
1 MYR0,08221 OMR
5 MYR0,41103 OMR
10 MYR0,82206 OMR
20 MYR1,64412 OMR
50 MYR4,11030 OMR
100 MYR8,22059 OMR
250 MYR20,55148 OMR
500 MYR41,10295 OMR
1000 MYR82,20590 OMR
2000 MYR164,41180 OMR
5000 MYR411,02950 OMR
10000 MYR822,05900 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Малайзийский ринггит
1 OMR12,16460 MYR
5 OMR60,82300 MYR
10 OMR121,64600 MYR
20 OMR243,29200 MYR
50 OMR608,23000 MYR
100 OMR1 216,46000 MYR
250 OMR3 041,15000 MYR
500 OMR6 082,30000 MYR
1000 OMR12 164,60000 MYR
2000 OMR24 329,20000 MYR
5000 OMR60 823,00000 MYR
10000 OMR121 646,00000 MYR