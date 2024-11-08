Австралийские доллары в оманские риалы

Сконвертируйте AUD в OMR по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = ر.ع.0,2532 OMR

Среднерыночный курс в 19:45
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График изменения обменного курса AUD к OMR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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OMR
1 AUD в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,25990,2664
Низкий0,25250,2525
В среднем0,25580,2586
Изменение-2.07%0.06%
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Соотношение 1 AUD к OMR

За последние 30 дней максимальный курс AUD к OMR составил 0,2599, а минимальный — 0,2525. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2558. Изменение курса AUD к OMR в процентном соотношении составило -2.07.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к OMR составил 0,2664, а минимальный — 0,2525. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2586. Изменение курса AUD к OMR в процентном соотношении составило 0.06.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3930,9341,679152,7651,3921,328
1 GBP1,2911108,9561,2052,167197,2271,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39811,798163,631,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Оманский риал
1 AUD0,25318 OMR
5 AUD1,26590 OMR
10 AUD2,53180 OMR
20 AUD5,06360 OMR
50 AUD12,65900 OMR
100 AUD25,31800 OMR
250 AUD63,29500 OMR
500 AUD126,59000 OMR
1000 AUD253,18000 OMR
2000 AUD506,36000 OMR
5000 AUD1 265,90000 OMR
10000 AUD2 531,80000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Австралийский доллар
1 OMR3,94976 AUD
5 OMR19,74880 AUD
10 OMR39,49760 AUD
20 OMR78,99520 AUD
50 OMR197,48800 AUD
100 OMR394,97600 AUD
250 OMR987,44000 AUD
500 OMR1 974,88000 AUD
1000 OMR3 949,76000 AUD
2000 OMR7 899,52000 AUD
5000 OMR19 748,80000 AUD
10000 OMR39 497,60000 AUD