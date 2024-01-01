20 оманских риалов в австралийские доллары

Сконвертируйте OMR в AUD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = A$3,945 AUD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к AUD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AUD
1 OMR в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,95973,9597
Низкий3,84813,7544
В среднем3,91273,8664
Изменение2.52%0.03%
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Соотношение 1 OMR к AUD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к AUD составил 3,9597, а минимальный — 3,8481. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,9127. Изменение курса OMR к AUD в процентном соотношении составило 2.52.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к AUD составил 3,9597, а минимальный — 3,7544. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,8664. Изменение курса OMR к AUD в процентном соотношении составило 0.03.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Австралийский доллар
1 OMR3,94496 AUD
5 OMR19,72480 AUD
10 OMR39,44960 AUD
20 OMR78,89920 AUD
50 OMR197,24800 AUD
100 OMR394,49600 AUD
250 OMR986,24000 AUD
500 OMR1 972,48000 AUD
1000 OMR3 944,96000 AUD
2000 OMR7 889,92000 AUD
5000 OMR19 724,80000 AUD
10000 OMR39 449,60000 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Оманский риал
1 AUD0,25349 OMR
5 AUD1,26744 OMR
10 AUD2,53488 OMR
20 AUD5,06976 OMR
50 AUD12,67440 OMR
100 AUD25,34880 OMR
250 AUD63,37200 OMR
500 AUD126,74400 OMR
1000 AUD253,48800 OMR
2000 AUD506,97600 OMR
5000 AUD1 267,44000 OMR
10000 AUD2 534,88000 OMR