Malezya ringitinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile MYR → OMR çevirin

1.000 myr
80,509 omr

1.00000 MYR = 0.08051 OMR

14:19 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8568251.0765589.38591.455121.653050.94818518.3944
1 GBP1.167111.25645104.3231.698281.929291.1066321.4682
1 USD0.92890.795893183.031.351651.535510.8807517.0864
1 INR0.01118740.009585610.012043810.01627910.01849340.01060760.205786

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malezya ringitinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malezya ringiti için en iyi döviz çiftleri

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Umman Riyali
1 MYR0.08051 OMR
5 MYR0.40255 OMR
10 MYR0.80509 OMR
20 MYR1.61018 OMR
50 MYR4.02546 OMR
100 MYR8.05092 OMR
250 MYR20.12730 OMR
500 MYR40.25460 OMR
1000 MYR80.50920 OMR
2000 MYR161.01840 OMR
5000 MYR402.54600 OMR
10000 MYR805.09200 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Malezya Ringiti
1 OMR12.42090 MYR
5 OMR62.10450 MYR
10 OMR124.20900 MYR
20 OMR248.41800 MYR
50 OMR621.04500 MYR
100 OMR1242.09000 MYR
250 OMR3105.22500 MYR
500 OMR6210.45000 MYR
1000 OMR12420.90000 MYR
2000 OMR24841.80000 MYR
5000 OMR62104.50000 MYR
10000 OMR124209.00000 MYR