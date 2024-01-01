Norveç kronundan Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile NOK → OMR çevirin

1.000 nok
36,579 omr

1.00000 NOK = 0.03658 OMR

15:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85561.077389.43771.453221.651920.9476618.3876
1 GBP1.1687711.2591104.5311.698461.930691.107621.4906
1 USD0.928250.794218183.02021.348951.533390.8796517.0682
1 INR0.0111810.009566560.012045310.01624850.01847010.01059560.205591

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Umman Riyali
1 NOK0.03658 OMR
5 NOK0.18290 OMR
10 NOK0.36579 OMR
20 NOK0.73159 OMR
50 NOK1.82897 OMR
100 NOK3.65794 OMR
250 NOK9.14485 OMR
500 NOK18.28970 OMR
1000 NOK36.57940 OMR
2000 NOK73.15880 OMR
5000 NOK182.89700 OMR
10000 NOK365.79400 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Norveç Kronu
1 OMR27.33780 NOK
5 OMR136.68900 NOK
10 OMR273.37800 NOK
20 OMR546.75600 NOK
50 OMR1366.89000 NOK
100 OMR2733.78000 NOK
250 OMR6834.45000 NOK
500 OMR13668.90000 NOK
1000 OMR27337.80000 NOK
2000 OMR54675.60000 NOK
5000 OMR136689.00000 NOK
10000 OMR273378.00000 NOK