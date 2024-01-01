Türk lirasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile TRY → OMR çevirin

1.000 try
12,498 omr

1.00000 TRY = 0.01250 OMR

23:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549951.0775589.44281.450491.650790.94788518.3651
1 GBP1.169611.2603104.6121.696491.930751.1086421.4798
1 USD0.9280.793462183.00571.34611.531980.8796517.0434
1 INR0.01118030.009559130.012047410.0162170.01845630.01059750.205328

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Türk lirasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Umman Riyali
1 TRY0.01250 OMR
5 TRY0.06249 OMR
10 TRY0.12498 OMR
20 TRY0.24995 OMR
50 TRY0.62489 OMR
100 TRY1.24977 OMR
250 TRY3.12443 OMR
500 TRY6.24885 OMR
1000 TRY12.49770 OMR
2000 TRY24.99540 OMR
5000 TRY62.48850 OMR
10000 TRY124.97700 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Türk Lirası
1 OMR80.01480 TRY
5 OMR400.07400 TRY
10 OMR800.14800 TRY
20 OMR1600.29600 TRY
50 OMR4000.74000 TRY
100 OMR8001.48000 TRY
250 OMR20003.70000 TRY
500 OMR40007.40000 TRY
1000 OMR80014.80000 TRY
2000 OMR160029.60000 TRY
5000 OMR400074.00000 TRY
10000 OMR800148.00000 TRY