500 Türk lirasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile TRY → OMR çevirin

500 try
5,949 omr

1,000 TRY = 0,01190 OMR

22:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8771,4661,6440,97317,669
1 GBP1,1711,246103,9681,7151,9231,13820,67
1 USD0,9390,803183,4481,3761,5440,91416,59
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

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TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Umman Riyali
1 TRY0,01190 OMR
5 TRY0,05949 OMR
10 TRY0,11898 OMR
20 TRY0,23795 OMR
50 TRY0,59489 OMR
100 TRY1,18977 OMR
250 TRY2,97443 OMR
500 TRY5,94885 OMR
1000 TRY11,89770 OMR
2000 TRY23,79540 OMR
5000 TRY59,48850 OMR
10000 TRY118,97700 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Türk Lirası
1 OMR84,04980 TRY
5 OMR420,24900 TRY
10 OMR840,49800 TRY
20 OMR1.680,99600 TRY
50 OMR4.202,49000 TRY
100 OMR8.404,98000 TRY
250 OMR21.012,45000 TRY
500 OMR42.024,90000 TRY
1000 OMR84.049,80000 TRY
2000 OMR168.099,60000 TRY
5000 OMR420.249,00000 TRY
10000 OMR840.498,00000 TRY