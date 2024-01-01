500 израильских новых шекелей в оманские риалы
Сконвертируйте ILS в OMR по реальному обменному курсу
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|1 ILS в OMR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1070
|0,1070
|Низкий
|0,1020
|0,1013
|В среднем
|0,1040
|0,1037
|Изменить
|1.92%
|3.27%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к OMR
За последние 30 дней максимальный курс ILS к OMR составил 0,1070, а минимальный — 0,1020. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1040. Изменение курса ILS к OMR в процентном соотношении составило 1.92.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к OMR составил 0,1070, а минимальный — 0,1013. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1037. Изменение курса ILS к OMR в процентном соотношении составило 3.27.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в оманские риалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Оманский риал / Израильский новый шекель
|1 OMR
|9,47416 ILS
|5 OMR
|47,37080 ILS
|10 OMR
|94,74160 ILS
|20 OMR
|189,48320 ILS
|50 OMR
|473,70800 ILS
|100 OMR
|947,41600 ILS
|250 OMR
|2 368,54000 ILS
|500 OMR
|4 737,08000 ILS
|1000 OMR
|9 474,16000 ILS
|2000 OMR
|18 948,32000 ILS
|5000 OMR
|47 370,80000 ILS
|10000 OMR
|94 741,60000 ILS