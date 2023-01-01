كرونة دنماركية إلى ريال عماني

تحويل DKK إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dkk
٥٥٫١٠١ omr

1.00000 DKK = 0.05510 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:38 UTC
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DKK إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065988.62431.438591.663910.965818.2266
1GBP1.1536711.2297102.2431.659661.919611.1142121.0275
1USD0.93820.813206183.1451.349651.561040.906117.0997
1INR0.01128360.009780580.012027210.01623250.01877490.01089780.205661

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة دنماركية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DKK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كرونة دانمركية / الريال العماني
1 DKK0.05510 OMR
5 DKK0.27550 OMR
10 DKK0.55101 OMR
20 DKK1.10201 OMR
50 DKK2.75503 OMR
100 DKK5.51006 OMR
250 DKK13.77515 OMR
500 DKK27.55030 OMR
1000 DKK55.10060 OMR
2000 DKK110.20120 OMR
5000 DKK275.50300 OMR
10000 DKK551.00600 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / كرونة دانمركية
1 OMR18.14860 DKK
5 OMR90.74300 DKK
10 OMR181.48600 DKK
20 OMR362.97200 DKK
50 OMR907.43000 DKK
100 OMR1814.86000 DKK
250 OMR4537.15000 DKK
500 OMR9074.30000 DKK
1000 OMR18148.60000 DKK
2000 OMR36297.20000 DKK
5000 OMR90743.00000 DKK
10000 OMR181486.00000 DKK