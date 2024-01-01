丹麦克朗兑阿曼里亚尔

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OMR
1 DKK兑OMR过去 30 天过去 90 天
0.05780.0578
0.05590.0556
一般0.05680.0568
更改-2.66%0.19%
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1 DKK 兑 OMR 统计信息

过去 30 天，DKK 兑 OMR 的表现如下：30 天高点为 0.0578，30 天低点为 0.0559。这意味着 30 天平均值为 0.0568。DKK 兑 OMR 的变化为 -2.66。

过去 90 天，DKK 兑 OMR 的表现如下：90 天高点为 0.0578，90 天低点为 0.0556。这意味着 90 天平均值为 0.0568。DKK 兑 OMR 的变化为 0.19。

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 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11.08711.4340.833301.9931.61811.86691.289
1 USD0.92110.5240.766277.951.48910.92184.021
1 SEK0.0870.09510.07326.4120.1411.0387.984
1 GBP1.2011.30513.7321362.7111.94314.251109.644

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丹麦克朗/阿曼里亚尔汇率
1 DKK0.05609 OMR
5 DKK0.28045 OMR
10 DKK0.56090 OMR
20 DKK1.12179 OMR
50 DKK2.80449 OMR
100 DKK5.60897 OMR
250 DKK14.02243 OMR
500 DKK28.04485 OMR
1000 DKK56.08970 OMR
2000 DKK112.17940 OMR
5000 DKK280.44850 OMR
10000 DKK560.89700 OMR
阿曼里亚尔/丹麦克朗汇率
1 OMR17.82860 DKK
5 OMR89.14300 DKK
10 OMR178.28600 DKK
20 OMR356.57200 DKK
50 OMR891.43000 DKK
100 OMR1,782.86000 DKK
250 OMR4,457.15000 DKK
500 OMR8,914.30000 DKK
1000 OMR17,828.60000 DKK
2000 OMR35,657.20000 DKK
5000 OMR89,143.00000 DKK
10000 OMR178,286.00000 DKK