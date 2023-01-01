ريال برازيلي إلى ريال عماني

تحويل BRL إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٧٨٫٨٩٢ omr

1.00000 BRL = 0.07889 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:20 UTC
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BRL إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064288.49361.435711.659570.957818.2163
1GBP1.1574111.2317102.4221.661691.920781.1085621.0835
1USD0.939650.811886183.1551.34911.559450.917.1174
1INR0.01130030.009763530.012025710.01622390.01875360.01082320.205849

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الريال العماني
1 BRL0.07889 OMR
5 BRL0.39446 OMR
10 BRL0.78892 OMR
20 BRL1.57785 OMR
50 BRL3.94461 OMR
100 BRL7.88923 OMR
250 BRL19.72307 OMR
500 BRL39.44615 OMR
1000 BRL78.89230 OMR
2000 BRL157.78460 OMR
5000 BRL394.46150 OMR
10000 BRL788.92300 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الريال البرازيلي
1 OMR12.67550 BRL
5 OMR63.37750 BRL
10 OMR126.75500 BRL
20 OMR253.51000 BRL
50 OMR633.77500 BRL
100 OMR1267.55000 BRL
250 OMR3168.87500 BRL
500 OMR6337.75000 BRL
1000 OMR12675.50000 BRL
2000 OMR25351.00000 BRL
5000 OMR63377.50000 BRL
10000 OMR126755.00000 BRL