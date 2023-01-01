50 ريال برازيلي إلى ريال عماني

تحويل BRL إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ brl
٣٫٨٩٠ omr

1.00000 BRL = 0.07781 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:41 UTC
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BRL إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078489.161.465551.666250.953918.3842
1GBP1.168511.26015104.1871.712541.947081.1146321.4827
1USD0.92730.793556182.6781.3591.545120.8845517.0477
1INR0.01121580.009598160.012095110.01643730.01868840.01069870.206194

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الريال العماني
1 BRL0.07781 OMR
5 BRL0.38905 OMR
10 BRL0.77809 OMR
20 BRL1.55619 OMR
50 BRL3.89046 OMR
100 BRL7.78093 OMR
250 BRL19.45232 OMR
500 BRL38.90465 OMR
1000 BRL77.80930 OMR
2000 BRL155.61860 OMR
5000 BRL389.04650 OMR
10000 BRL778.09300 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الريال البرازيلي
1 OMR12.85190 BRL
5 OMR64.25950 BRL
10 OMR128.51900 BRL
20 OMR257.03800 BRL
50 OMR642.59500 BRL
100 OMR1285.19000 BRL
250 OMR3212.97500 BRL
500 OMR6425.95000 BRL
1000 OMR12851.90000 BRL
2000 OMR25703.80000 BRL
5000 OMR64259.50000 BRL
10000 OMR128519.00000 BRL