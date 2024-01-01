100 ريال عماني إلى ريال برازيلي

تحويل OMR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

100 omr
1,452.06 brl

ر.ع.1.000 OMR = R$14.52 BRL

Mid-market exchange rate at 11:28
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OMR إلى BRL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.2381.511.6510.94721.59
1 GBP1.18111.312110.1081.7831.951.11825.496
1 USD0.90.762183.9081.3591.4860.85219.429
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / الريال البرازيلي
1 OMR١٤٫٥٢٠٦٠ BRL
5 OMR٧٢٫٦٠٣٠٠ BRL
10 OMR١٤٥٫٢٠٦٠٠ BRL
20 OMR٢٩٠٫٤١٢٠٠ BRL
50 OMR٧٢٦٫٠٣٠٠٠ BRL
100 OMR١٬٤٥٢٫٠٦٠٠٠ BRL
250 OMR٣٬٦٣٠٫١٥٠٠٠ BRL
500 OMR٧٬٢٦٠٫٣٠٠٠٠ BRL
1000 OMR١٤٬٥٢٠٫٦٠٠٠٠ BRL
2000 OMR٢٩٬٠٤١٫٢٠٠٠٠ BRL
5000 OMR٧٢٬٦٠٣٫٠٠٠٠٠ BRL
10000 OMR١٤٥٬٢٠٦٫٠٠٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الريال العماني
1 BRL٠٫٠٦٨٨٧ OMR
5 BRL٠٫٣٤٤٣٤ OMR
10 BRL٠٫٦٨٨٦٨ OMR
20 BRL١٫٣٧٧٣٦ OMR
50 BRL٣٫٤٤٣٣٩ OMR
100 BRL٦٫٨٨٦٧٨ OMR
250 BRL١٧٫٢١٦٩٥ OMR
500 BRL٣٤٫٤٣٣٩٠ OMR
1000 BRL٦٨٫٨٦٧٨٠ OMR
2000 BRL١٣٧٫٧٣٥٦٠ OMR
5000 BRL٣٤٤٫٣٣٩٠٠ OMR
10000 BRL٦٨٨٫٦٧٨٠٠ OMR