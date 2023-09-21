يورو إلى ريال عماني

تحويل EUR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٤٠٩٫٥٠٩ omr

1.00000 EUR = 0.40951 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:39 UTC
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EUR إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063788.20731.434131.655690.9575518.2104
1GBP1.1579411.23165102.1351.660571.917111.1087921.0857
1USD0.94010.811919182.9251.348251.556540.900217.1199
1INR0.01133690.0097910.012059110.01625870.01877050.01085560.20645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الريال العماني
1 EUR0.40951 OMR
5 EUR2.04754 OMR
10 EUR4.09509 OMR
20 EUR8.19018 OMR
50 EUR20.47545 OMR
100 EUR40.95090 OMR
250 EUR102.37725 OMR
500 EUR204.75450 OMR
1000 EUR409.50900 OMR
2000 EUR819.01800 OMR
5000 EUR2047.54500 OMR
10000 EUR4095.09000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / اليورو
1 OMR2.44195 EUR
5 OMR12.20975 EUR
10 OMR24.41950 EUR
20 OMR48.83900 EUR
50 OMR122.09750 EUR
100 OMR244.19500 EUR
250 OMR610.48750 EUR
500 OMR1220.97500 EUR
1000 OMR2441.95000 EUR
2000 OMR4883.90000 EUR
5000 OMR12209.75000 EUR
10000 OMR24419.50000 EUR