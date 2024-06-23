1 يورو إلى ريال عماني

تحويل EUR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1 eur
0.412 omr

€1.000 EUR = ر.ع.0.4117 OMR

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الريال العماني
1 EUR٠٫٤١١٦٥ OMR
5 EUR٢٫٠٥٨٢٧ OMR
10 EUR٤٫١١٦٥٤ OMR
20 EUR٨٫٢٣٣٠٨ OMR
50 EUR٢٠٫٥٨٢٧٠ OMR
100 EUR٤١٫١٦٥٤٠ OMR
250 EUR١٠٢٫٩١٣٥٠ OMR
500 EUR٢٠٥٫٨٢٧٠٠ OMR
1000 EUR٤١١٫٦٥٤٠٠ OMR
2000 EUR٨٢٣٫٣٠٨٠٠ OMR
5000 EUR٢٬٠٥٨٫٢٧٠٠٠ OMR
10000 EUR٤٬١١٦٫٥٤٠٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / اليورو
1 OMR٢٫٤٢٩٢٣ EUR
5 OMR١٢٫١٤٦١٥ EUR
10 OMR٢٤٫٢٩٢٣٠ EUR
20 OMR٤٨٫٥٨٤٦٠ EUR
50 OMR١٢١٫٤٦١٥٠ EUR
100 OMR٢٤٢٫٩٢٣٠٠ EUR
250 OMR٦٠٧٫٣٠٧٥٠ EUR
500 OMR١٬٢١٤٫٦١٥٠٠ EUR
1000 OMR٢٬٤٢٩٫٢٣٠٠٠ EUR
2000 OMR٤٬٨٥٨٫٤٦٠٠٠ EUR
5000 OMR١٢٬١٤٦٫١٥٠٠٠ EUR
10000 OMR٢٤٬٢٩٢٫٣٠٠٠٠ EUR