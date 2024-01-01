ألف ريال عماني إلى يورو

تحويل OMR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 omr
2,335.92 eur

ر.ع.1.000 OMR = €2.336 EUR

Mid-market exchange rate at 11:56
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OMR إلى EUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2991.511.6510.94721.583
1 GBP1.1811.312110.1081.7831.9491.11825.471
1 USD0.8990.762183.9021.3581.4850.85219.409
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / اليورو
1 OMR٢٫٣٣٥٩٢ EUR
5 OMR١١٫٦٧٩٦٠ EUR
10 OMR٢٣٫٣٥٩٢٠ EUR
20 OMR٤٦٫٧١٨٤٠ EUR
50 OMR١١٦٫٧٩٦٠٠ EUR
100 OMR٢٣٣٫٥٩٢٠٠ EUR
250 OMR٥٨٣٫٩٨٠٠٠ EUR
500 OMR١٬١٦٧٫٩٦٠٠٠ EUR
1000 OMR٢٬٣٣٥٫٩٢٠٠٠ EUR
2000 OMR٤٬٦٧١٫٨٤٠٠٠ EUR
5000 OMR١١٬٦٧٩٫٦٠٠٠٠ EUR
10000 OMR٢٣٬٣٥٩٫٢٠٠٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / الريال العماني
1 EUR٠٫٤٢٨١٠ OMR
5 EUR٢٫١٤٠٤٩ OMR
10 EUR٤٫٢٨٠٩٨ OMR
20 EUR٨٫٥٦١٩٦ OMR
50 EUR٢١٫٤٠٤٩٠ OMR
100 EUR٤٢٫٨٠٩٨٠ OMR
250 EUR١٠٧٫٠٢٤٥٠ OMR
500 EUR٢١٤٫٠٤٩٠٠ OMR
1000 EUR٤٢٨٫٠٩٨٠٠ OMR
2000 EUR٨٥٦٫١٩٦٠٠ OMR
5000 EUR٢٬١٤٠٫٤٩٠٠٠ OMR
10000 EUR٤٬٢٨٠٫٩٨٠٠٠ OMR