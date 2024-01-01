20 رينغيت ماليزي إلى ريال عماني

تحويل MYR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

20 myr
1.623 omr

1.00000 MYR = 0.08114 OMR

Mid-market exchange rate at 23:34
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.34391.5316382.85660.92220.7897331.355356.0698
1 SGD0.74410311.1396961.65380.686220.5876431.0084841.7217
1 AUD0.65290.877432154.09710.6021120.5156170.88487536.608
1 INR0.0120690.01621960.018485310.01113020.009531330.01635720.676709

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الريال العماني
1 MYR0.08114 OMR
5 MYR0.40568 OMR
10 MYR0.81136 OMR
20 MYR1.62272 OMR
50 MYR4.05680 OMR
100 MYR8.11359 OMR
250 MYR20.28397 OMR
500 MYR40.56795 OMR
1000 MYR81.13590 OMR
2000 MYR162.27180 OMR
5000 MYR405.67950 OMR
10000 MYR811.35900 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / رينغيت ماليزي
1 OMR12.32500 MYR
5 OMR61.62500 MYR
10 OMR123.25000 MYR
20 OMR246.50000 MYR
50 OMR616.25000 MYR
100 OMR1232.50000 MYR
250 OMR3081.25000 MYR
500 OMR6162.50000 MYR
1000 OMR12325.00000 MYR
2000 OMR24650.00000 MYR
5000 OMR61625.00000 MYR
10000 OMR123250.00000 MYR