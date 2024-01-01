1 ريال عماني إلى ين ياباني

تحويل OMR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1 omr
380 jpy

ر.ع.1.000 OMR = ¥379.6 JPY

Mid-market exchange rate at 12:34
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

OMR إلى JPY مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2621.511.6520.94821.534
1 GBP1.1811.312110.0681.7821.9491.11825.414
1 USD0.90.762183.9031.3581.4860.85319.373
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ريال عماني

OMR إلى USD

OMR إلى EUR

OMR إلى GBP

OMR إلى INR

OMR إلى JPY

OMR إلى RUB

OMR إلى AUD

OMR إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الريال العماني / ين ياباني
1 OMR٣٧٩٫٥٦٥٠٠ JPY
5 OMR١٬٨٩٧٫٨٢٥٠٠ JPY
10 OMR٣٬٧٩٥٫٦٥٠٠٠ JPY
20 OMR٧٬٥٩١٫٣٠٠٠٠ JPY
50 OMR١٨٬٩٧٨٫٢٥٠٠٠ JPY
100 OMR٣٧٬٩٥٦٫٥٠٠٠٠ JPY
250 OMR٩٤٬٨٩١٫٢٥٠٠٠ JPY
500 OMR١٨٩٬٧٨٢٫٥٠٠٠٠ JPY
1000 OMR٣٧٩٬٥٦٥٫٠٠٠٠٠ JPY
2000 OMR٧٥٩٬١٣٠٫٠٠٠٠٠ JPY
5000 OMR١٬٨٩٧٬٨٢٥٫٠٠٠٠٠ JPY
10000 OMR٣٬٧٩٥٬٦٥٠٫٠٠٠٠٠ JPY
معدلات التحويل ين ياباني / الريال العماني
100 JPY٠٫٢٦٣٤٦ OMR
1000 JPY٢٫٦٣٤٥٩ OMR
1500 JPY٣٫٩٥١٨٩ OMR
2000 JPY٥٫٢٦٩١٨ OMR
3000 JPY٧٫٩٠٣٧٧ OMR
5000 JPY١٣٫١٧٢٩٥ OMR
5400 JPY١٤٫٢٢٦٧٩ OMR
10000 JPY٢٦٫٣٤٥٩٠ OMR
15000 JPY٣٩٫٥١٨٨٥ OMR
20000 JPY٥٢٫٦٩١٨٠ OMR
25000 JPY٦٥٫٨٦٤٧٥ OMR
30000 JPY٧٩٫٠٣٧٧٠ OMR