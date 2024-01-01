10 ريال عماني إلى يوان صيني

تحويل OMR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

10 omr
185.39 cny

ر.ع.1.000 OMR = ¥18.54 CNY

Mid-market exchange rate at 11:40
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OMR إلى CNY مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.2411.511.6510.94721.586
1 GBP1.18111.312110.1171.7831.951.11825.493
1 USD0.90.762183.9021.3591.4860.85219.424
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Chinese Yuan RMB
1 OMR١٨٫٥٣٨٦٠ CNY
5 OMR٩٢٫٦٩٣٠٠ CNY
10 OMR١٨٥٫٣٨٦٠٠ CNY
20 OMR٣٧٠٫٧٧٢٠٠ CNY
50 OMR٩٢٦٫٩٣٠٠٠ CNY
100 OMR١٬٨٥٣٫٨٦٠٠٠ CNY
250 OMR٤٬٦٣٤٫٦٥٠٠٠ CNY
500 OMR٩٬٢٦٩٫٣٠٠٠٠ CNY
1000 OMR١٨٬٥٣٨٫٦٠٠٠٠ CNY
2000 OMR٣٧٬٠٧٧٫٢٠٠٠٠ CNY
5000 OMR٩٢٬٦٩٣٫٠٠٠٠٠ CNY
10000 OMR١٨٥٬٣٨٦٫٠٠٠٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الريال العماني
1 CNY٠٫٠٥٣٩٤ OMR
5 CNY٠٫٢٦٩٧١ OMR
10 CNY٠٫٥٣٩٤١ OMR
20 CNY١٫٠٧٨٨٣ OMR
50 CNY٢٫٦٩٧٠٧ OMR
100 CNY٥٫٣٩٤١٤ OMR
250 CNY١٣٫٤٨٥٣٥ OMR
500 CNY٢٦٫٩٧٠٧٠ OMR
1000 CNY٥٣٫٩٤١٤٠ OMR
2000 CNY١٠٧٫٨٨٢٨٠ OMR
5000 CNY٢٦٩٫٧٠٧٠٠ OMR
10000 CNY٥٣٩٫٤١٤٠٠ OMR