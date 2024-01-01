bin Romanya leyinden Umman riyaline

Reel döviz kuru ile RON → OMR çevirin

1,000L RON = 0,08200ر.ع. OMR

23:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → OMR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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OMR
1 RON → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08460,0866
Düşük0,08150,0815
Ortalama0,08330,0848
Değişim-2.54%-4.73%
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1 RON → OMR istatistikleri

RON → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0846, en düşük 0,0815 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0833 oldu. RON → OMR kurundaki değişiklik -2.54 değerindeydi.

RON → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0866, en düşük 0,0815 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0848 oldu. RON → OMR kurundaki değişiklik -4.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,403
1 EUR1,0611,4851,6280,8361,4180,93689,437
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,212
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,925

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Umman Riyali
1 RON0,08200 OMR
5 RON0,40998 OMR
10 RON0,81996 OMR
20 RON1,63992 OMR
50 RON4,09979 OMR
100 RON8,19958 OMR
250 RON20,49895 OMR
500 RON40,99790 OMR
1000 RON81,99580 OMR
2000 RON163,99160 OMR
5000 RON409,97900 OMR
10000 RON819,95800 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Rumen Leyi
1 OMR12,19570 RON
5 OMR60,97850 RON
10 OMR121,95700 RON
20 OMR243,91400 RON
50 OMR609,78500 RON
100 OMR1.219,57000 RON
250 OMR3.048,92500 RON
500 OMR6.097,85000 RON
1000 OMR12.195,70000 RON
2000 OMR24.391,40000 RON
5000 OMR60.978,50000 RON
10000 OMR121.957,00000 RON