5.000 Bulgar levasından Umman riyaline

Reel döviz kuru ile BGN → OMR çevirin

5.000 bgn
1.065,435 omr

1,000лв BGN = 0,2131ر.ع. OMR

23:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21530,2153
Düşük0,21140,2103
Ortalama0,21360,2128
Değişim0.82%0.92%
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1 BGN → OMR istatistikleri

BGN → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2153, en düşük 0,2114 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2136 oldu. BGN → OMR kurundaki değişiklik 0.82 değerindeydi.

BGN → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2153, en düşük 0,2103 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2128 oldu. BGN → OMR kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6811,3811,5281,3370,77818,211
1 EUR1,08211,8191,4941,6541,4470,84219,708
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,834
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9680,56313,188

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

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BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Umman Riyali
1 BGN0,21309 OMR
5 BGN1,06544 OMR
10 BGN2,13087 OMR
20 BGN4,26174 OMR
50 BGN10,65435 OMR
100 BGN21,30870 OMR
250 BGN53,27175 OMR
500 BGN106,54350 OMR
1000 BGN213,08700 OMR
2000 BGN426,17400 OMR
5000 BGN1.065,43500 OMR
10000 BGN2.130,87000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Bulgar Levası
1 OMR4,69293 BGN
5 OMR23,46465 BGN
10 OMR46,92930 BGN
20 OMR93,85860 BGN
50 OMR234,64650 BGN
100 OMR469,29300 BGN
250 OMR1.173,23250 BGN
500 OMR2.346,46500 BGN
1000 OMR4.692,93000 BGN
2000 OMR9.385,86000 BGN
5000 OMR23.464,65000 BGN
10000 OMR46.929,30000 BGN