500 Singapur dolarından Umman riyaline

Reel döviz kuru ile SGD → OMR çevirin

500 sgd
145,122 omr

1,000S$ SGD = 0,2902ر.ع. OMR

20:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SGD → OMR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SGD → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,29020,2902
Düşük0,28450,2833
Ortalama0,28640,2854
Değişim2.01%1.62%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SGD → OMR istatistikleri

SGD → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2902, en düşük 0,2845 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2864 oldu. SGD → OMR kurundaki değişiklik 2.01 değerindeydi.

SGD → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2902, en düşük 0,2833 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2854 oldu. SGD → OMR kurundaki değişiklik 1.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5340,78183,8047,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.673,411,6730,85291,4267,8224,901
1 AUD0,65210.560,80,59810,50954,6324,6742,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Umman Riyali
1 SGD0,29025 OMR
5 SGD1,45123 OMR
10 SGD2,90245 OMR
20 SGD5,80490 OMR
50 SGD14,51225 OMR
100 SGD29,02450 OMR
250 SGD72,56125 OMR
500 SGD145,12250 OMR
1000 SGD290,24500 OMR
2000 SGD580,49000 OMR
5000 SGD1.451,22500 OMR
10000 SGD2.902,45000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Singapur Doları
1 OMR3,44537 SGD
5 OMR17,22685 SGD
10 OMR34,45370 SGD
20 OMR68,90740 SGD
50 OMR172,26850 SGD
100 OMR344,53700 SGD
250 OMR861,34250 SGD
500 OMR1.722,68500 SGD
1000 OMR3.445,37000 SGD
2000 OMR6.890,74000 SGD
5000 OMR17.226,85000 SGD
10000 OMR34.453,70000 SGD