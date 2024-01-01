10 روبية هندية إلى ريال عماني

تحويل INR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

10 inr
0.046 omr

₹1.000 INR = ر.ع.0.004610 OMR

Mid-market exchange rate at 06:53
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.7911.505279.321.354
1 CAD0.7310.6832.6830.5771.099204.040.989
1 EUR1.071.46513.9310.8461.611298.9421.449
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0450.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / الريال العماني
1 INR٠٫٠٠٤٦١ OMR
5 INR٠٫٠٢٣٠٥ OMR
10 INR٠٫٠٤٦١٠ OMR
20 INR٠٫٠٩٢١٩ OMR
50 INR٠٫٢٣٠٤٨ OMR
100 INR٠٫٤٦٠٩٦ OMR
250 INR١٫١٥٢٤٠ OMR
300 INR١٫٣٨٢٨٨ OMR
500 INR٢٫٣٠٤٨٠ OMR
600 INR٢٫٧٦٥٧٥ OMR
1000 INR٤٫٦٠٩٥٩ OMR
2000 INR٩٫٢١٩١٨ OMR
5000 INR٢٣٫٠٤٧٩٥ OMR
10000 INR٤٦٫٠٩٥٩٠ OMR
25000 INR١١٥٫٢٣٩٧٥ OMR
50000 INR٢٣٠٫٤٧٩٥٠ OMR
100000 INR٤٦٠٫٩٥٩٠٠ OMR
1000000 INR٤٬٦٠٩٫٥٩٠٠٠ OMR
1000000000 INR٤٬٦٠٩٬٥٩٠٫٠٠٠٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الروبية الهندية
1 OMR٢١٦٫٩٣٩٠٠ INR
5 OMR١٬٠٨٤٫٦٩٥٠٠ INR
10 OMR٢٬١٦٩٫٣٩٠٠٠ INR
20 OMR٤٬٣٣٨٫٧٨٠٠٠ INR
50 OMR١٠٬٨٤٦٫٩٥٠٠٠ INR
100 OMR٢١٬٦٩٣٫٩٠٠٠٠ INR
250 OMR٥٤٬٢٣٤٫٧٥٠٠٠ INR
500 OMR١٠٨٬٤٦٩٫٥٠٠٠٠ INR
1000 OMR٢١٦٬٩٣٩٫٠٠٠٠٠ INR
2000 OMR٤٣٣٬٨٧٨٫٠٠٠٠٠ INR
5000 OMR١٬٠٨٤٬٦٩٥٫٠٠٠٠٠ INR
10000 OMR٢٬١٦٩٬٣٩٠٫٠٠٠٠٠ INR