20 جنيه إسترليني إلى ريال عماني

تحويل GBP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

20 gbp
9.735 omr

£1.000 GBP = ر.ع.0.4867 OMR

Mid-market exchange rate at 22:58
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.711.3690.8941.635
1 EUR1.069189.3581.61170.781.4640.9561.748
1 INR0.0120.01110.0181.9110.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4981106.0710.910.5941.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / الريال العماني
1 GBP٠٫٤٨٦٧٥ OMR
5 GBP٢٫٤٣٣٧٥ OMR
10 GBP٤٫٨٦٧٤٩ OMR
20 GBP٩٫٧٣٤٩٨ OMR
50 GBP٢٤٫٣٣٧٤٥ OMR
100 GBP٤٨٫٦٧٤٩٠ OMR
250 GBP١٢١٫٦٨٧٢٥ OMR
500 GBP٢٤٣٫٣٧٤٥٠ OMR
1000 GBP٤٨٦٫٧٤٩٠٠ OMR
2000 GBP٩٧٣٫٤٩٨٠٠ OMR
5000 GBP٢٬٤٣٣٫٧٤٥٠٠ OMR
10000 GBP٤٬٨٦٧٫٤٩٠٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / جنيه استرليني
1 OMR٢٫٠٥٤٤٤ GBP
5 OMR١٠٫٢٧٢٢٠ GBP
10 OMR٢٠٫٥٤٤٤٠ GBP
20 OMR٤١٫٠٨٨٨٠ GBP
50 OMR١٠٢٫٧٢٢٠٠ GBP
100 OMR٢٠٥٫٤٤٤٠٠ GBP
250 OMR٥١٣٫٦١٠٠٠ GBP
500 OMR١٬٠٢٧٫٢٢٠٠٠ GBP
1000 OMR٢٬٠٥٤٫٤٤٠٠٠ GBP
2000 OMR٤٬١٠٨٫٨٨٠٠٠ GBP
5000 OMR١٠٬٢٧٢٫٢٠٠٠٠ GBP
10000 OMR٢٠٬٥٤٤٫٤٠٠٠٠ GBP