1 جنيه إسترليني إلى ريال عماني

تحويل GBP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1 gbp
0.487 omr

£1.000 GBP = ر.ع.0.4868 OMR

Mid-market exchange rate at 22:57
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.711.370.8941.635
1 EUR1.069189.3581.61170.791.4650.9561.748
1 INR0.0120.01110.0181.9110.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4981106.0710.910.5941.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / الريال العماني
1 GBP٠٫٤٨٦٧٧ OMR
5 GBP٢٫٤٣٣٨٥ OMR
10 GBP٤٫٨٦٧٦٩ OMR
20 GBP٩٫٧٣٥٣٨ OMR
50 GBP٢٤٫٣٣٨٤٥ OMR
100 GBP٤٨٫٦٧٦٩٠ OMR
250 GBP١٢١٫٦٩٢٢٥ OMR
500 GBP٢٤٣٫٣٨٤٥٠ OMR
1000 GBP٤٨٦٫٧٦٩٠٠ OMR
2000 GBP٩٧٣٫٥٣٨٠٠ OMR
5000 GBP٢٬٤٣٣٫٨٤٥٠٠ OMR
10000 GBP٤٬٨٦٧٫٦٩٠٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / جنيه استرليني
1 OMR٢٫٠٥٤٣٦ GBP
5 OMR١٠٫٢٧١٨٠ GBP
10 OMR٢٠٫٥٤٣٦٠ GBP
20 OMR٤١٫٠٨٧٢٠ GBP
50 OMR١٠٢٫٧١٨٠٠ GBP
100 OMR٢٠٥٫٤٣٦٠٠ GBP
250 OMR٥١٣٫٥٩٠٠٠ GBP
500 OMR١٬٠٢٧٫١٨٠٠٠ GBP
1000 OMR٢٬٠٥٤٫٣٦٠٠٠ GBP
2000 OMR٤٬١٠٨٫٧٢٠٠٠ GBP
5000 OMR١٠٬٢٧١٫٨٠٠٠٠ GBP
10000 OMR٢٠٬٥٤٣٫٦٠٠٠٠ GBP