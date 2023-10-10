20 英镑兑至阿曼里亚尔

按实际汇率将 GBP 换算成 OMR

20 gbp
9.427 omr

1.00000 GBP = 0.47136 OMR

13:11 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
一种更便宜的国际在线购物方式

GBP 兑 OMR 换算表

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 OMR
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86471.0586588.12161.440351.655180.9608519.1606
1GBP1.1564711.2243101.911.665721.914171.1111922.1587
1USD0.94460.816793183.23961.360551.563480.907618.0991
1INR0.0113480.009812560.012013510.0163450.01878290.01090350.217434

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将英镑兑换成至阿曼里亚尔

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择GBP作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择OMR作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示GBP兑OMR的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 英镑

GBP兑USD

GBP兑EUR

GBP兑INR

GBP兑AUD

GBP兑JPY

GBP兑CAD

GBP兑CHF

GBP兑NZD

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
英镑/阿曼里亚尔汇率
1 GBP0.47136 OMR
5 GBP2.35678 OMR
10 GBP4.71356 OMR
20 GBP9.42712 OMR
50 GBP23.56780 OMR
100 GBP47.13560 OMR
250 GBP117.83900 OMR
500 GBP235.67800 OMR
1000 GBP471.35600 OMR
2000 GBP942.71200 OMR
5000 GBP2356.78000 OMR
10000 GBP4713.56000 OMR
阿曼里亚尔/英镑汇率
1 OMR2.12154 GBP
5 OMR10.60770 GBP
10 OMR21.21540 GBP
20 OMR42.43080 GBP
50 OMR106.07700 GBP
100 OMR212.15400 GBP
250 OMR530.38500 GBP
500 OMR1060.77000 GBP
1000 OMR2121.54000 GBP
2000 OMR4243.08000 GBP
5000 OMR10607.70000 GBP
10000 OMR21215.40000 GBP