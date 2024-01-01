100 ريال عماني إلى دولار أسترالي

تحويل OMR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

100 omr
385.96 aud

ر.ع.1.000 OMR = A$3.860 AUD

Mid-market exchange rate at 11:14
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OMR إلى AUD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.2541.511.6510.94721.616
1 GBP1.18111.312110.1191.7831.951.11825.525
1 USD0.90.762183.9031.3591.4860.85219.448
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / دولار أسترالي
1 OMR٣٫٨٥٩٥٩ AUD
5 OMR١٩٫٢٩٧٩٥ AUD
10 OMR٣٨٫٥٩٥٩٠ AUD
20 OMR٧٧٫١٩١٨٠ AUD
50 OMR١٩٢٫٩٧٩٥٠ AUD
100 OMR٣٨٥٫٩٥٩٠٠ AUD
250 OMR٩٦٤٫٨٩٧٥٠ AUD
500 OMR١٬٩٢٩٫٧٩٥٠٠ AUD
1000 OMR٣٬٨٥٩٫٥٩٠٠٠ AUD
2000 OMR٧٬٧١٩٫١٨٠٠٠ AUD
5000 OMR١٩٬٢٩٧٫٩٥٠٠٠ AUD
10000 OMR٣٨٬٥٩٥٫٩٠٠٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / الريال العماني
1 AUD٠٫٢٥٩١٠ OMR
5 AUD١٫٢٩٥٤٨ OMR
10 AUD٢٫٥٩٠٩٥ OMR
20 AUD٥٫١٨١٩٠ OMR
50 AUD١٢٫٩٥٤٧٥ OMR
100 AUD٢٥٫٩٠٩٥٠ OMR
250 AUD٦٤٫٧٧٣٧٥ OMR
500 AUD١٢٩٫٥٤٧٥٠ OMR
1000 AUD٢٥٩٫٠٩٥٠٠ OMR
2000 AUD٥١٨٫١٩٠٠٠ OMR
5000 AUD١٬٢٩٥٫٤٧٥٠٠ OMR
10000 AUD٢٬٥٩٠٫٩٥٠٠٠ OMR