5000 دولار هونغ كونغ إلى ريال عماني

تحويل HKD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 hkd
246.022 omr

1.00000 HKD = 0.04920 OMR

Mid-market exchange rate at 07:07
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أعلى العملات

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.197750.7892041.34461.52520.923451.3509582.8777
1 CNY0.13893210.1096460.1868080.21190.1283020.18769111.5144
1 GBP1.26719.1202711.703741.932591.170131.71179105.014
1 SGD0.7437165.353080.58694311.134320.6868131.0047261.6374

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الريال العماني
100 HKD4.92044 OMR
200 HKD9.84088 OMR
300 HKD14.76132 OMR
500 HKD24.60220 OMR
1000 HKD49.20440 OMR
2000 HKD98.40880 OMR
2500 HKD123.01100 OMR
3000 HKD147.61320 OMR
4000 HKD196.81760 OMR
5000 HKD246.02200 OMR
10000 HKD492.04400 OMR
20000 HKD984.08800 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار هونغ كونغ
1 OMR20.32340 HKD
5 OMR101.61700 HKD
10 OMR203.23400 HKD
20 OMR406.46800 HKD
50 OMR1016.17000 HKD
100 OMR2032.34000 HKD
250 OMR5080.85000 HKD
500 OMR10161.70000 HKD
1000 OMR20323.40000 HKD
2000 OMR40646.80000 HKD
5000 OMR101617.00000 HKD
10000 OMR203234.00000 HKD