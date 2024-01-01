20 ليرة تركية إلى ريال عماني

تحويل TRY إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

20 try
0.240 omr

1.000 TRY = 0.01201 OMR

Mid-market exchange rate at 14:36
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٨٠٦١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٦
1 EUR١٫٠٩٢1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٧٤٧٩٠٫٣٨٣١٫٤٧٣٤٫٠٠٩٥٣٫٢٦١
1 GBP١٫٢٧٧١٫١٦٩1٣٥٦٫٤١٣١٠٥٫٧٠٦١٫٧٢٣٤٫٦٨٩٦٢٫٢٩١
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الريال العماني
1 TRY٠٫٠١٢٠١ OMR
5 TRY٠٫٠٦٠٠٥ OMR
10 TRY٠٫١٢٠١٠ OMR
20 TRY٠٫٢٤٠٢٠ OMR
50 TRY٠٫٦٠٠٥٠ OMR
100 TRY١٫٢٠٠٩٩ OMR
250 TRY٣٫٠٠٢٤٨ OMR
500 TRY٦٫٠٠٤٩٥ OMR
1000 TRY١٢٫٠٠٩٩٠ OMR
2000 TRY٢٤٫٠١٩٨٠ OMR
5000 TRY٦٠٫٠٤٩٥٠ OMR
10000 TRY١٢٠٫٠٩٩٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / ليرة تركية
1 OMR٨٣٫٢٦٤٦٠ TRY
5 OMR٤١٦٫٣٢٣٠٠ TRY
10 OMR٨٣٢٫٦٤٦٠٠ TRY
20 OMR١٬٦٦٥٫٢٩٢٠٠ TRY
50 OMR٤٬١٦٣٫٢٣٠٠٠ TRY
100 OMR٨٬٣٢٦٫٤٦٠٠٠ TRY
250 OMR٢٠٬٨١٦٫١٥٠٠٠ TRY
500 OMR٤١٬٦٣٢٫٣٠٠٠٠ TRY
1000 OMR٨٣٬٢٦٤٫٦٠٠٠٠ TRY
2000 OMR١٦٦٬٥٢٩٫٢٠٠٠٠ TRY
5000 OMR٤١٦٬٣٢٣٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 OMR٨٣٢٬٦٤٦٫٠٠٠٠٠ TRY