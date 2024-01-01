10 ليرة تركية إلى ريال عماني

تحويل TRY إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

10 try
0.120 omr

1.000 TRY = 0.01201 OMR

Mid-market exchange rate at 14:35
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٨٠٨١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٧
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٧٣٣٩٠٫٣٨١١٫٤٧٣٤٫٠٠٩٥٣٫٢٦
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٦٩1٣٥٦٫٣٨٥١٠٥٫٧١٫٧٢٣٤٫٦٨٨٦٢٫٢٨٧
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الريال العماني
1 TRY٠٫٠١٢٠١ OMR
5 TRY٠٫٠٦٠٠٥ OMR
10 TRY٠٫١٢٠١٠ OMR
20 TRY٠٫٢٤٠٢٠ OMR
50 TRY٠٫٦٠٠٥٠ OMR
100 TRY١٫٢٠١٠٠ OMR
250 TRY٣٫٠٠٢٥٠ OMR
500 TRY٦٫٠٠٥٠٠ OMR
1000 TRY١٢٫٠١٠٠٠ OMR
2000 TRY٢٤٫٠٢٠٠٠ OMR
5000 TRY٦٠٫٠٥٠٠٠ OMR
10000 TRY١٢٠٫١٠٠٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / ليرة تركية
1 OMR٨٣٫٢٦٤١٠ TRY
5 OMR٤١٦٫٣٢٠٥٠ TRY
10 OMR٨٣٢٫٦٤١٠٠ TRY
20 OMR١٬٦٦٥٫٢٨٢٠٠ TRY
50 OMR٤٬١٦٣٫٢٠٥٠٠ TRY
100 OMR٨٬٣٢٦٫٤١٠٠٠ TRY
250 OMR٢٠٬٨١٦٫٠٢٥٠٠ TRY
500 OMR٤١٬٦٣٢٫٠٥٠٠٠ TRY
1000 OMR٨٣٬٢٦٤٫١٠٠٠٠ TRY
2000 OMR١٦٦٬٥٢٨٫٢٠٠٠٠ TRY
5000 OMR٤١٦٬٣٢٠٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 OMR٨٣٢٬٦٤١٫٠٠٠٠٠ TRY