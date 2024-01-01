5 турецких лир в оманские риалы

Сконвертируйте TRY в OMR по реальному обменному курсу

5 try
0,058 omr

TL1,000 TRY = ر.ع.0,01165 OMR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01180,0120
Низкий0,01160,0116
В среднем0,01170,0118
Изменить-0.58%-1.35%
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Соотношение 1 TRY к OMR

За последние 30 дней максимальный курс TRY к OMR составил 0,0118, а минимальный — 0,0116. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0117. Изменение курса TRY к OMR в процентном соотношении составило -0.58.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к OMR составил 0,0120, а минимальный — 0,0116. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0118. Изменение курса TRY к OMR в процентном соотношении составило -1.35.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Оманский риал
1 TRY0,01165 OMR
5 TRY0,05826 OMR
10 TRY0,11652 OMR
20 TRY0,23303 OMR
50 TRY0,58258 OMR
100 TRY1,16517 OMR
250 TRY2,91293 OMR
500 TRY5,82585 OMR
1000 TRY11,65170 OMR
2000 TRY23,30340 OMR
5000 TRY58,25850 OMR
10000 TRY116,51700 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Турецкая лира
1 OMR85,82430 TRY
5 OMR429,12150 TRY
10 OMR858,24300 TRY
20 OMR1 716,48600 TRY
50 OMR4 291,21500 TRY
100 OMR8 582,43000 TRY
250 OMR21 456,07500 TRY
500 OMR42 912,15000 TRY
1000 OMR85 824,30000 TRY
2000 OMR171 648,60000 TRY
5000 OMR429 121,50000 TRY
10000 OMR858 243,00000 TRY