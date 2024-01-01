10 тысяч оманских риалов в турецкие лиры

Сконвертируйте OMR в TRY по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = TL89,25 TRY

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса OMR к TRY

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

TRY
1 OMR в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий89,251689,2516
Низкий88,762187,0891
В среднем89,057388,6130
Изменение0.20%2.41%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 OMR к TRY

За последние 30 дней максимальный курс OMR к TRY составил 89,2516, а минимальный — 88,7621. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 89,0573. Изменение курса OMR к TRY в процентном соотношении составило 0.20.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к TRY составил 89,2516, а минимальный — 87,0891. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 88,6130. Изменение курса OMR к TRY в процентном соотношении составило 2.41.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график OMR к TRY

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Турецкая лира
1 OMR89,25160 TRY
5 OMR446,25800 TRY
10 OMR892,51600 TRY
20 OMR1 785,03200 TRY
50 OMR4 462,58000 TRY
100 OMR8 925,16000 TRY
250 OMR22 312,90000 TRY
500 OMR44 625,80000 TRY
1000 OMR89 251,60000 TRY
2000 OMR178 503,20000 TRY
5000 OMR446 258,00000 TRY
10000 OMR892 516,00000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Оманский риал
1 TRY0,01120 OMR
5 TRY0,05602 OMR
10 TRY0,11204 OMR
20 TRY0,22409 OMR
50 TRY0,56022 OMR
100 TRY1,12043 OMR
250 TRY2,80108 OMR
500 TRY5,60215 OMR
1000 TRY11,20430 OMR
2000 TRY22,40860 OMR
5000 TRY56,02150 OMR
10000 TRY112,04300 OMR