20 турецких лир в оманские риалы
Сконвертируйте TRY в OMR по реальному обменному курсу
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|1 TRY в OMR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0118
|0,0120
|Низкий
|0,0116
|0,0116
|В среднем
|0,0117
|0,0118
|Изменить
|-0.58%
|-1.35%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к OMR
За последние 30 дней максимальный курс TRY к OMR составил 0,0118, а минимальный — 0,0116. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0117. Изменение курса TRY к OMR в процентном соотношении составило -0.58.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к OMR составил 0,0120, а минимальный — 0,0116. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0118. Изменение курса TRY к OMR в процентном соотношении составило -1.35.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из турецких лир в оманские риалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Оманский риал / Турецкая лира
|1 OMR
|85,82430 TRY
|5 OMR
|429,12150 TRY
|10 OMR
|858,24300 TRY
|20 OMR
|1 716,48600 TRY
|50 OMR
|4 291,21500 TRY
|100 OMR
|8 582,43000 TRY
|250 OMR
|21 456,07500 TRY
|500 OMR
|42 912,15000 TRY
|1000 OMR
|85 824,30000 TRY
|2000 OMR
|171 648,60000 TRY
|5000 OMR
|429 121,50000 TRY
|10000 OMR
|858 243,00000 TRY