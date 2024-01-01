История обменного курса евро–оманские риалы

Обменный курс евро/оманские риалы сейчас составляет 0,420, отражая изменение в размере -0.265% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.215% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/оманские риалы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,421, и минимумом, равным 0,418, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.317% увеличение стоимости.