Российские рубли в молдавские леи

Сконвертируйте RUB в MDL по реальному обменному курсу

1 000 rub
189,29 mdl

1.00000 RUB = 0.18929 MDL

Среднерыночный курс в 5:36 UTC
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График изменения обменного курса RUB к MDL

1 мин. назад 1 RUB → 0 MDL
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860351.0747589.11831.457151.676550.958518.5225
1GBP1.1623211.24915103.581.69361.94861.1140821.5281
1USD0.93060.800544182.921.35581.559940.89217.2342
1INR0.0112210.009654420.012059810.01635070.01881260.01075740.207841

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Как произвести расчет конвертации из российских рублей в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Российский рубль / Молдавский лей
1 RUB0.18929 MDL
5 RUB0.94645 MDL
10 RUB1.89291 MDL
20 RUB3.78582 MDL
50 RUB9.46455 MDL
100 RUB18.92910 MDL
250 RUB47.32275 MDL
500 RUB94.64550 MDL
1000 RUB189.29100 MDL
2000 RUB378.58200 MDL
5000 RUB946.45500 MDL
10000 RUB1892.91000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Российский рубль
1 MDL5.28287 RUB
5 MDL26.41435 RUB
10 MDL52.82870 RUB
20 MDL105.65740 RUB
50 MDL264.14350 RUB
100 MDL528.28700 RUB
250 MDL1320.71750 RUB
500 MDL2641.43500 RUB
1000 MDL5282.87000 RUB
2000 MDL10565.74000 RUB
5000 MDL26414.35000 RUB
10000 MDL52828.70000 RUB