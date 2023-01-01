1 тысяча российских рублей в молдавские леи

Сконвертируйте RUB в MDL по реальному обменному курсу

1000 rub
185.03 mdl

1.00000 RUB = 0.18503 MDL

Среднерыночный курс в 20:30 UTC
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График изменения обменного курса RUB к MDL

1 мин. назад 1 RUB → 0 MDL
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из российских рублей в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Российский рубль / Молдавский лей
1 RUB0.18503 MDL
5 RUB0.92514 MDL
10 RUB1.85028 MDL
20 RUB3.70056 MDL
50 RUB9.25140 MDL
100 RUB18.50280 MDL
250 RUB46.25700 MDL
500 RUB92.51400 MDL
1000 RUB185.02800 MDL
2000 RUB370.05600 MDL
5000 RUB925.14000 MDL
10000 RUB1850.28000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Российский рубль
1 MDL5.40459 RUB
5 MDL27.02295 RUB
10 MDL54.04590 RUB
20 MDL108.09180 RUB
50 MDL270.22950 RUB
100 MDL540.45900 RUB
250 MDL1351.14750 RUB
500 MDL2702.29500 RUB
1000 MDL5404.59000 RUB
2000 MDL10809.18000 RUB
5000 MDL27022.95000 RUB
10000 MDL54045.90000 RUB