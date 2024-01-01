Австралийские доллары в молдавские леи

Сконвертируйте AUD в MDL по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = L11,74 MDL

Среднерыночный курс в 19:39
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График изменения обменного курса AUD к MDL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MDL
1 AUD в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,932312,0383
Низкий11,673511,5305
В среднем11,804111,7743
Изменение-0.85%1.75%
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Соотношение 1 AUD к MDL

За последние 30 дней максимальный курс AUD к MDL составил 11,9323, а минимальный — 11,6735. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,8041. Изменение курса AUD к MDL в процентном соотношении составило -0.85.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к MDL составил 12,0383, а минимальный — 11,5305. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,7743. Изменение курса AUD к MDL в процентном соотношении составило 1.75.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77484,3920,9341,679152,7151,3921,328
1 GBP1,2911108,9671,2052,167197,1861,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,40111,798163,591,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Молдавский лей
1 AUD11,73930 MDL
5 AUD58,69650 MDL
10 AUD117,39300 MDL
20 AUD234,78600 MDL
50 AUD586,96500 MDL
100 AUD1 173,93000 MDL
250 AUD2 934,82500 MDL
500 AUD5 869,65000 MDL
1000 AUD11 739,30000 MDL
2000 AUD23 478,60000 MDL
5000 AUD58 696,50000 MDL
10000 AUD117 393,00000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Австралийский доллар
1 MDL0,08518 AUD
5 MDL0,42592 AUD
10 MDL0,85184 AUD
20 MDL1,70368 AUD
50 MDL4,25919 AUD
100 MDL8,51838 AUD
250 MDL21,29595 AUD
500 MDL42,59190 AUD
1000 MDL85,18380 AUD
2000 MDL170,36760 AUD
5000 MDL425,91900 AUD
10000 MDL851,83800 AUD