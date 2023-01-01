دولار أسترالي إلى ليو مولدوفي

تحويل AUD إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
11562.70 mdl

1.00000 AUD = 11.56270 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 1:59 UTC
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AUD إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063888.21561.434061.656880.9572518.2157
1GBP1.1580811.23195102.1591.660731.918781.1085721.0949
1USD0.940.811721182.9251.348051.557510.8998517.1232
1INR0.01133590.009788620.012059110.01625630.01878220.01085140.20649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / مولدوفى Leu
1 AUD11.56270 MDL
5 AUD57.81350 MDL
10 AUD115.62700 MDL
20 AUD231.25400 MDL
50 AUD578.13500 MDL
100 AUD1156.27000 MDL
250 AUD2890.67500 MDL
500 AUD5781.35000 MDL
1000 AUD11562.70000 MDL
2000 AUD23125.40000 MDL
5000 AUD57813.50000 MDL
10000 AUD115627.00000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار أسترالي
1 MDL0.08649 AUD
5 MDL0.43243 AUD
10 MDL0.86485 AUD
20 MDL1.72970 AUD
50 MDL4.32426 AUD
100 MDL8.64852 AUD
250 MDL21.62130 AUD
500 MDL43.24260 AUD
1000 MDL86.48520 AUD
2000 MDL172.97040 AUD
5000 MDL432.42600 AUD
10000 MDL864.85200 AUD