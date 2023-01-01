رينغيت ماليزي إلى ليو مولدوفي

تحويل MYR إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
3837.79 mdl

1.00000 MYR = 3.83779 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MYR إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.661630.9644518.3657
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.915761.1120121.1746
1USD0.9380.81357183.1271.347751.55860.9046517.227
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621310.01874970.01088270.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / مولدوفى Leu
1 MYR3.83779 MDL
5 MYR19.18895 MDL
10 MYR38.37790 MDL
20 MYR76.75580 MDL
50 MYR191.88950 MDL
100 MYR383.77900 MDL
250 MYR959.44750 MDL
500 MYR1918.89500 MDL
1000 MYR3837.79000 MDL
2000 MYR7675.58000 MDL
5000 MYR19188.95000 MDL
10000 MYR38377.90000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / رينغيت ماليزي
1 MDL0.26057 MYR
5 MDL1.30283 MYR
10 MDL2.60567 MYR
20 MDL5.21134 MYR
50 MDL13.02835 MYR
100 MDL26.05670 MYR
250 MDL65.14175 MYR
500 MDL130.28350 MYR
1000 MDL260.56700 MYR
2000 MDL521.13400 MYR
5000 MDL1302.83500 MYR
10000 MDL2605.67000 MYR