الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليو مولدوفي

تحويل CZK إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
7922.26 mdl

1.00000 CZK = 0.79223 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 9:6 UTC
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CZK إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.06688.62721.438461.663810.9668518.2258
1GBP1.1543311.23055102.3081.66051.920631.1160721.0392
1USD0.93810.812645183.141.34941.560790.9069517.0974
1INR0.01128320.009774410.012027910.01623050.01877310.01090870.205646

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / مولدوفى Leu
1 CZK0.79223 MDL
5 CZK3.96113 MDL
10 CZK7.92226 MDL
20 CZK15.84452 MDL
50 CZK39.61130 MDL
100 CZK79.22260 MDL
250 CZK198.05650 MDL
500 CZK396.11300 MDL
1000 CZK792.22600 MDL
2000 CZK1584.45200 MDL
5000 CZK3961.13000 MDL
10000 CZK7922.26000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MDL1.26227 CZK
5 MDL6.31135 CZK
10 MDL12.62270 CZK
20 MDL25.24540 CZK
50 MDL63.11350 CZK
100 MDL126.22700 CZK
250 MDL315.56750 CZK
500 MDL631.13500 CZK
1000 MDL1262.27000 CZK
2000 MDL2524.54000 CZK
5000 MDL6311.35000 CZK
10000 MDL12622.70000 CZK