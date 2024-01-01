ليرة تركية إلى ليو مولدوفي

تحويل TRY إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
507 mdl

TL1.000 TRY = L0.5070 MDL

Mid-market exchange rate at 01:44
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TRY إلى MDL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MDL

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9351.3443.67348.694
1 EUR1.11810.843311.99293.8271.5034.10654.433
1 GBP1.3261.1861369.989111.2691.7824.86964.552
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / مولدوفى Leu
1 TRY٠٫٥٠٧٠٠ MDL
5 TRY٢٫٥٣٥٠٠ MDL
10 TRY٥٫٠٧٠٠٠ MDL
20 TRY١٠٫١٤٠٠٠ MDL
50 TRY٢٥٫٣٥٠٠٠ MDL
100 TRY٥٠٫٧٠٠٠٠ MDL
250 TRY١٢٦٫٧٥٠٠٠ MDL
500 TRY٢٥٣٫٥٠٠٠٠ MDL
1000 TRY٥٠٧٫٠٠٠٠٠ MDL
2000 TRY١٬٠١٤٫٠٠٠٠٠ MDL
5000 TRY٢٬٥٣٥٫٠٠٠٠٠ MDL
10000 TRY٥٬٠٧٠٫٠٠٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / ليرة تركية
1 MDL١٫٩٧٢٣٩ TRY
5 MDL٩٫٨٦١٩٥ TRY
10 MDL١٩٫٧٢٣٩٠ TRY
20 MDL٣٩٫٤٤٧٨٠ TRY
50 MDL٩٨٫٦١٩٥٠ TRY
100 MDL١٩٧٫٢٣٩٠٠ TRY
250 MDL٤٩٣٫٠٩٧٥٠ TRY
500 MDL٩٨٦٫١٩٥٠٠ TRY
1000 MDL١٬٩٧٢٫٣٩٠٠٠ TRY
2000 MDL٣٬٩٤٤٫٧٨٠٠٠ TRY
5000 MDL٩٬٨٦١٫٩٥٠٠٠ TRY
10000 MDL١٩٬٧٢٣٫٩٠٠٠٠ TRY