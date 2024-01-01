1 ليرة تركية إلى ليو مولدوفي

تحويل TRY إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1 try
0.55 mdl

1.000 TRY = 0.5499 MDL

Mid-market exchange rate at 14:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٣٣٩١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٧
1 GBP١٫١٦٩1١٫٢٧٦١٠٥٫٦٢٣١٫٧٢٣١٫٩٣٥١٫١٢١٢١٫٤٧٥
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٤1٨٢٫٧٩٣١٫٣٥١١٫٥١٧٠٫٨٧٩١٦٫٨٣٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / مولدوفى Leu
1 TRY٠٫٥٤٩٩١ MDL
5 TRY٢٫٧٤٩٥٤ MDL
10 TRY٥٫٤٩٩٠٨ MDL
20 TRY١٠٫٩٩٨١٦ MDL
50 TRY٢٧٫٤٩٥٤٠ MDL
100 TRY٥٤٫٩٩٠٨٠ MDL
250 TRY١٣٧٫٤٧٧٠٠ MDL
500 TRY٢٧٤٫٩٥٤٠٠ MDL
1000 TRY٥٤٩٫٩٠٨٠٠ MDL
2000 TRY١٬٠٩٩٫٨١٦٠٠ MDL
5000 TRY٢٬٧٤٩٫٥٤٠٠٠ MDL
10000 TRY٥٬٤٩٩٫٠٨٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / ليرة تركية
1 MDL١٫٨١٨٤٩ TRY
5 MDL٩٫٠٩٢٤٥ TRY
10 MDL١٨٫١٨٤٩٠ TRY
20 MDL٣٦٫٣٦٩٨٠ TRY
50 MDL٩٠٫٩٢٤٥٠ TRY
100 MDL١٨١٫٨٤٩٠٠ TRY
250 MDL٤٥٤٫٦٢٢٥٠ TRY
500 MDL٩٠٩٫٢٤٥٠٠ TRY
1000 MDL١٬٨١٨٫٤٩٠٠٠ TRY
2000 MDL٣٬٦٣٦٫٩٨٠٠٠ TRY
5000 MDL٩٬٠٩٢٫٤٥٠٠٠ TRY
10000 MDL١٨٬١٨٤٫٩٠٠٠٠ TRY