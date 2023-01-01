دولار نيوزيلندي إلى ليو مولدوفي

تحويل NZD إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
10666.20 mdl

1.00000 NZD = 10.66620 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:41 UTC
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NZD إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0654588.3041.436171.662690.9643518.3587
1GBP1.1528711.2284101.8091.655821.916981.1117721.1664
1USD0.938550.814067182.87951.347951.560550.905117.2309
1INR0.01132450.00982230.012065710.0162640.01882910.01092070.207903

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / مولدوفى Leu
1 NZD10.66620 MDL
5 NZD53.33100 MDL
10 NZD106.66200 MDL
20 NZD213.32400 MDL
50 NZD533.31000 MDL
100 NZD1066.62000 MDL
250 NZD2666.55000 MDL
500 NZD5333.10000 MDL
1000 NZD10666.20000 MDL
2000 NZD21332.40000 MDL
5000 NZD53331.00000 MDL
10000 NZD106662.00000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار نيوزيلندي
1 MDL0.09375 NZD
5 MDL0.46877 NZD
10 MDL0.93754 NZD
20 MDL1.87509 NZD
50 MDL4.68772 NZD
100 MDL9.37544 NZD
250 MDL23.43860 NZD
500 MDL46.87720 NZD
1000 MDL93.75440 NZD
2000 MDL187.50880 NZD
5000 MDL468.77200 NZD
10000 MDL937.54400 NZD