دولار كندي إلى ليو مولدوفي

تحويل CAD إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1000 cad
13364.70 mdl

1.00000 CAD = 13.36470 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:7 UTC
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CAD إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.434821.653930.9578518.2001
1GBP1.1576811.2327102.2221.661061.914731.1088821.0699
1USD0.939150.811227182.9251.34751.553280.8995517.0925
1INR0.01132520.009782660.012059110.01624960.01873110.01084780.20612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / مولدوفى Leu
1 CAD13.36470 MDL
5 CAD66.82350 MDL
10 CAD133.64700 MDL
20 CAD267.29400 MDL
50 CAD668.23500 MDL
100 CAD1336.47000 MDL
250 CAD3341.17500 MDL
500 CAD6682.35000 MDL
1000 CAD13364.70000 MDL
2000 CAD26729.40000 MDL
5000 CAD66823.50000 MDL
10000 CAD133647.00000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار كندي
1 MDL0.07482 CAD
5 MDL0.37412 CAD
10 MDL0.74824 CAD
20 MDL1.49647 CAD
50 MDL3.74119 CAD
100 MDL7.48237 CAD
250 MDL18.70593 CAD
500 MDL37.41185 CAD
1000 MDL74.82370 CAD
2000 MDL149.64740 CAD
5000 MDL374.11850 CAD
10000 MDL748.23700 CAD