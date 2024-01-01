10 دولار كندي إلى ليو مولدوفي

تحويل CAD إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

10 cad
130.85 mdl

C$1.000 CAD = L13.08 MDL

Mid-market exchange rate at 10:28
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أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4940.9330.789279.321.5047.25858.798
1 INR0.01210.0110.0093.3450.0180.0870.704
1 EUR1.07289.51410.846299.4591.6137.78263.038
1 GBP1.267105.7751.1821353.8571.9069.19574.489

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / مولدوفى Leu
1 CAD١٣٫٠٨٤٧٠ MDL
5 CAD٦٥٫٤٢٣٥٠ MDL
10 CAD١٣٠٫٨٤٧٠٠ MDL
20 CAD٢٦١٫٦٩٤٠٠ MDL
50 CAD٦٥٤٫٢٣٥٠٠ MDL
100 CAD١٬٣٠٨٫٤٧٠٠٠ MDL
250 CAD٣٬٢٧١٫١٧٥٠٠ MDL
500 CAD٦٬٥٤٢٫٣٥٠٠٠ MDL
1000 CAD١٣٬٠٨٤٫٧٠٠٠٠ MDL
2000 CAD٢٦٬١٦٩٫٤٠٠٠٠ MDL
5000 CAD٦٥٬٤٢٣٫٥٠٠٠٠ MDL
10000 CAD١٣٠٬٨٤٧٫٠٠٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار كندي
1 MDL٠٫٠٧٦٤٣ CAD
5 MDL٠٫٣٨٢١٣ CAD
10 MDL٠٫٧٦٤٢٥ CAD
20 MDL١٫٥٢٨٥٠ CAD
50 MDL٣٫٨٢١٢٦ CAD
100 MDL٧٫٦٤٢٥٢ CAD
250 MDL١٩٫١٠٦٣٠ CAD
500 MDL٣٨٫٢١٢٦٠ CAD
1000 MDL٧٦٫٤٢٥٢٠ CAD
2000 MDL١٥٢٫٨٥٠٤٠ CAD
5000 MDL٣٨٢٫١٢٦٠٠ CAD
10000 MDL٧٦٤٫٢٥٢٠٠ CAD